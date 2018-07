Mesmo com tropeço, Roger elogia atuação do time do Grêmio

O empate por 0 a 0 com o Coritiba frustrou a expectativa do Grêmio, que persegue Corinthians e Atlético Mineiro na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, mas nem por isso o desempenho da equipe gaúcha foi criticado pelo técnico Roger Machado. Para ele, o seu time teve boa atuação, mas não conseguiu superar o adversário, que adotou uma postura fechada na Arena Grêmio.

"Entendo que tivemos o domínio do jogo, controlamos a partida. O Coritiba veio com uma proposta bem definida, de explorar o contra-ataque em velocidade", disse Roger, elogiando a produção ofensiva da sua equipe, especialmente no primeiro tempo, mesmo que não tenha marcado gols.

Roger minimizou até mesmo a situação ruim do Coritiba, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão. "Criamos situações no primeiro tempo, rondamos a área do Coritiba. Temos que entender e analisar que o Brasileirão é muito difícil", afirmou.

Com 38 pontos, o Grêmio está em terceiro lugar no Brasileirão. O time volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai encarar o Figueirense, em Florianópolis, pela 22ª rodada.