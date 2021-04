Mesmo com um a mais, Botafogo-SP fica no empate por 1 a 1 com o São Caetano

Ninguém conseguiu respirar aliviado no duelo dos desesperados. Neste domingo, o Botafogo-SP esteve por mais de 50 minutos com um jogador a mais e mesmo assim ficou no empate com o São Caetano por 1 a 1, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O resultado colocou o Botafogo-SP na vice-liderança do Grupo A com sete pontos, mas tem dois jogos a mais que Inter de Limeira e Santo André, empatados com seis. Ainda sem vencer, o São Caetano amarga a lanterna do Grupo D e da classificação geral, com três pontos.

A partida começou com o Botafogo-SP esboçando uma pressão, mas quem abriu o placar foi o São Caetano. Aos 17 minutos, o goleiro Igor não conseguiu cortar cobrança de escanteio e o gol ficou aberto para Carlos Alexandre completar de cabeça. Parecia que a maré do time do ABC Paulista estava mudando.

Mas só parecia. O Botafogo-SP foi buscar o empate aos 35 minutos em cabeçada de Luketa, que tocou na trave antes de entrar. Poucos minutos depois, Warian deu uma entrada forte em Pará e recebeu o cartão amarelo. O árbitro foi chamado pelo VAR e mudou de opinião, mostrando o cartão vermelho para o volante do São Caetano.

Com um homem a mais, o Botafogo-SP partiu com tudo em busca da virada. E foram várias chances criadas. Em uma delas, Pará cruzou forte e a bola acertou o travessão do goleiro Luiz. Mas o São Caetano também levou perigo em chutes de Ruan e Charles, que passaram raspando a trave.

O Botafogo volta a campo só no dia 3 de maio contra o São Bento, novamente no estádio Santa Cruz, pela 10.ª rodada. Nesta quarta-feira, o São Caetano recebe o Ituano, às 20 horas, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), pela nona rodada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 x 1 SÃO CAETANO

BOTAFOGO-SP - Igor; Rodrigo Ferreira (Marlon), Victor Ramos, Fabão e Pará; John Everson (Vinícius Kiss), Emerson (Rafael Marques) e Renatinho (Luan); Luketa (Bruno Rafael), Neto Pessoa e Richard. Técnico: Argel Fuchs.

SÃO CAETANO - Luiz; Guilherme Pira (Filipe Carvalho), Polidoro, Carlos Alexandre e Caetano; Charles, Warian e João Pedro (Samuel); Luizinho (Ruan), Walter (William) e Emerson Lima (Guilherme Dantas). Técnico: Paulinho McLaren (interino).

GOLS - Carlos Alexandre, aos 17, e Luketa, aos 35 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Rafael (Botafogo-SP); Luizinho e Ruan (São Caetano).

CARTÃO VERMELHO - Warian (São Caetano).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (Fifa).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).