Mesmo com um a mais, Portuguesa perde do Água Santa pela Copa Paulista

O Água Santa tem mesmo que comemorar a vitória em cima da Portuguesa nesta quarta-feira, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa Paulista. No estádio do Canindé, em São Paulo, o elenco do técnico Jorginho conseguiu vencer por 1 a 0 mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O time de Diadema (SP) resistiu à pressão do adversário e ainda viu Romarinho converter uma penalidade aos 35 minutos da segunda etapa para decretar o resultado positivo.

Esta foi a terceira vitória consecutiva do Água Santa, que agora já aparece na vice-liderança do Grupo 3, com 14 pontos. Do outro lado, é a segunda derrota consecutiva da Portuguesa dentro de casa, já que vinha de um resultado ruim contra o São Caetano por 3 a 2 e agora se mantém com 13 pontos, em terceiro lugar. Com o resultado, o time do técnico Mauro Fernandes desperdiçou também a chance de roubar a liderança do São Caetano, que segue com 15.

Com mais posse de bola, a Portuguesa caminhava para fechar o primeiro tempo muito mais segura em campo. Em um lance no meio de campo, Da Mata foi disputar a bola com Junior Lemos e acabou acertando uma cotovelada no rosto do adversário. O árbitro Leonardo Ferreira Lima foi criterioso demais e mostrou o cartão vermelho direto, deixando o Água Santa com um jogador a menos desde a reta final da primeira etapa.

Atuando com um jogador a mais, a Portuguesa passou o segundo tempo inteiro no campo de ataque, pressionando em busca do primeiro gol. O goleiro Erivelton apareceu mais de uma vez para evitar a bola na rede. Mas, em uma jogada despretensiosa pelo lado direito, Romarinho dividiu com Gabriel Duarte na grande área e acabou derrubado. Na cobrança, o próprio Romarinho, do Água Santa, colocou nas redes, aos 35 minutos.

Buscando a primeira posição do grupo, o Água Santa volta aos gramados neste sábado, às 15 horas, pela oitava rodada da Copa Paulista. Novamente fora de casa, o adversário será o Nacional no estádio Nicolau Alayon, de novo na capital. Já a Portuguesa viaja para a Baixada Santista, onde vai enfrentar a Portuguesa Santista no estádio Ulrico Mursa, em Santos, às 10 horas deste domingo.