Mesmo com vacilos, Corinthians vence outra no Campeonato Paulista

SÃO PAULO - O Corinthians venceu a segunda partida seguida e reforçou sua nova cara. Os 3 a 2 sobre o Rio Claro evidenciaram a estratégia de Mano Menezes. Ele repetiu o meio de campo “de exceção”, com três volantes, e encontrou um norte. O time ficou mais forte na marcação, mas a defesa continuou desatenta. Sofreu dois gols e complicou um jogo que poderia ser fácil.

A vitória foi mais um passo para encerrar a turbulência que vem desde 2013 – em campo e, principalmente, nas arquibancadas. Apesar da crise com as organizadas, não foram vistos protestos após a decisão da diretoria de vetar a venda de ingressos nas quadras das torcidas.

Houve demonstrações de apoio de todos os setores do Pacaembu. O time correspondeu e marcou dois nos gols no primeiro tempo, aos 40 e aos 43. Antes, já havia construído chances claras de gol.

Dos três volantes, dois deles tiveram função dupla contra o Rio Claro: Guilherme cobriu o lado direito e Bruno Henrique, o esquerdo. Eles também tinham função ofensiva quando o time possuía a bola. Ralf se tornou um guardião da dupla de zaga, agora formada por dois jogadores de força – Gil e Cleber.

Com essa formação, o Corinthians rouba mais a bola, mas não lá na frente, como fazia nos bons tempos de Tite. A marcação é feita mais atrás. E, depois, tenta atacar em bloco. Nesse momento entra Jadson, o armador.

A jogada do primeiro gol começou no campo de defesa. Ralf roubou a bola e iniciou a trama com Jadson. Ao receber o passe, o volante cruzou para Guerrero, que ajeitou para o meia. A bola foi enfiada com capricho na direção de Romarinho: gol.

O atacante ainda marcou mais um, chegando ao quinto no Paulista. Romarinho está mais leve, com sorte e o moral alto. No extremo oposto está Guerrero, que se irritou a cada lance perdido.

O segundo e o terceiro gols mostraram o que o time ganhou com a entrada de Cleber: o jogo aéreo. No bombardeio de escanteios, ele se destacou, marcando um gol e participando do segundo de Romarinho na noite.

O Corinthians sofreu dois gols no segundo tempo porque o Rio Claro não ficou só se defendendo. O time visitante viu que poderia se dar bem pelo lado direito da defesa corintiana. Se tivesse mais tempo, talvez poderia ter empatado. Mas o Corinthians mereceu vencer. Resta saber como serão seus próximos passos na luta por um lugar nas quartas de final.