Mesmo com vaga, jogadores do Inter reconhecem falhas após derrota em casa

Com uma atuação apagada e a derrota para o Novo Hamburgo, por 1 a 0, no Beira-Rio, o Internacional avançou às semifinais do Campeonato Gaúcho nesta quarta-feira. O resultado, no entanto, não impediu os próprios jogadores de reconhecerem que é preciso melhorar e, principalmente, tomar cuidado com as bolas paradas.

"A gente sabia que o time deles iria tentar estes lances, principalmente em escanteio. Mesmo assim, a gente falhou e sofreu o gol", declarou o atacante Rafael Sóbis. O mesmo tom foi entoado pelo volante Edenilson. "Nós não podemos levar gol desta forma. Temos que corrigir nossos erros, porque os jogos vão ser cada vez mais difíceis."

O goleiro Marcelo Lomba não sofria gols há cinco jogos e considerou que levou este em um momento inesperado. "Por sorte, sofremos só um gol e garantimos a vaga. Mas corremos um risco muito grande e acredito que poderíamos ter passado de maneira mais tranquila, sem sofrimento."

Para o técnico Odair Hellmann, "o importante foi a classificação, mas sabemos que não jogamos bem e que precisamos melhorar". Ele evitou criticar seus jogadores, reconhecendo que, de forma geral, "o time não foi bem", além de elogiar o adversário "que se armou na defesa, fez um gol e deu tudo para vencer".

O Internacional vai pegar nas semifinais o vencedor do confronto entre Caxias e Aimoré, que, nesta quinta-feira, vão jogar no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. No jogo de ida, houve empate por 1 a 1.