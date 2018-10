Mesmo com vaga na Libertadores, Cruzeiro usará titulares até o fim do Brasileirão

O título da Copa do Brasil e, consequentemente, a vaga na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores não alterarão os planos do Cruzeiro de usar a sua força máxima até o final do Campeonato Brasileiro. Faltam nove jogos para a equipe até dezembro e o técnico Mano Menezes já deixou bem claro que quer o time focado para terminar o ano na melhor posição possível na competição de pontos corridos.

Prova disso é que todos os principais jogadores entraram em campo na vitória sobre a Chapecoense por 3 a 0, no domingo, em Belo Horizonte, e vão atuar mais duas vezes nesta semana. Nesta quarta-feira, o Cruzeiro recebe o Ceará, em jogo adiado da 28.ª rodada, e no sábado jogarão outra vez em casa contra o lanterna Paraná.

"Este é nosso propósito: escalar sempre os melhores e sempre buscar a vitória. Mas, é claro, que podemos trocar uma ou duas peças desde que haja necessidade, não só apenas por lesão ou cartão, mas como por desgaste físico", explicou Mano Menezes.

Atualmente, o Cruzeiro soma 40 pontos e espera chegar aos 46 nesta semana para entrar de vez na briga pelas primeiras posições. O técnico voltou a justificar as razões. "Nós fomos obrigados a priorizar determinados jogos e competições, mas temos a responsabilidade de dar o máximo nestes últimos jogos e buscar a melhor posição na tabela", concluiu.