Mesmo com vaga, Oswaldo critica postura do Botafogo O Botafogo conseguiu vaga para a segunda fase da Copa do Brasil com a vitória por 2 a 0 diante do Sobradinho, na noite da última quarta-feira, mas o técnico Oswaldo de Oliveira não ficou satisfeito. Ele não gostou da postura da equipe, reclamou das oportunidades criadas pelo adversário e da ansiedade de seus jogadores em campo.