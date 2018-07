Mesmo com vantagem, Bruno Silva quer Botafogo atento contra o Fluminense

Classificado às semifinais da Taça Rio, o Botafogo se reapresentou nesta terça-feira, de olho na partida contra o Fluminense, no domingo, às 16h, no Engenhão. Um dos principais nomes botafoguenses na temporada, o volante Bruno Silva espera que a equipe não se acomode, mesmo podendo jogar pelo empate para avançar.

"Temos uma vantagem, mas não vamos deitar nela. O adversário tem que entrar e ver que vamos para buscar a vitória. É cobrar do Sassá, do Roger, para fazer os gols lá na frente", disse o volante.

O confronto vai marcar o reencontro dos times que se enfrentaram pela terceira rodada. Na ocasião, o Fluminense levou a melhor e venceu por 3 a 2. Já no outro clássico disputado no Estadual, contra o Vasco, empate em 0 a 0. Mas o jejum em clássicos não incomoda Bruno Silva.

"Lógico que ninguém gosta de perder um clássico, mas isso não nos incomoda. Não ficamos devendo nada para ninguém. A vontade é de vencer o primeiro e teremos a oportunidade no domingo. Espero poder jogar e ajudar para conquistarmos essa primeira vitória", declarou.

Para o duelo diante do Fluminense, entretanto, existe a grande possibilidade de atletas considerados titulares serem poupados. Isso porque na quinta-feira da próxima semana, dia 13, a equipe dirigida por Jair Ventura vai encarar o Atlético Nacional, em Medellín, pelo Grupo 1 da Copa Libertadores.

Já no treino desta terça-feira, a novidade ficou por conta do zagueiro Marcelo. Recuperando-se de uma lesão na coxa direita, o defensor iniciou a fase de transição para o campo, após três semanas. O Botafogo volta a treinar nesta quarta-feira às 8h30, no Engenhão.