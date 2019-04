Mesmo com vantagem, Gabriel defende Flamengo agressivo no ataque diante do Vasco

Gabriel Barbosa não se ilude com a vantagem de 2 a 0 obtida pelo Flamengo no primeiro duelo da decisão do Campeonato Carioca, diante do Vasco, no Engenhão. Por isso, o atacante prega que o time da Gávea pressione o rival no jogo deste domingo, no Maracanã, às 16 horas, no confronto de volta da final.

"É outro jogo, temos que entrar focados. Eles têm grande equipe, podem fazer grande jogo. Temos que tentar apertar eles, manter nosso ritmo de jogo, pressionar, tentar fazer gols. Em algum momento, se for pensar na vantagem, tem que ser nos últimos minutos", disse o jogador, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu.

Em seu primeiro ano na Gávea, o atacante faz questão de ressaltar que para a equipe alcançar a conquista ainda é preciso fazer muita coisa. "Título é título, tem que comemorar e valorizar. Lutamos muito para chegar nessa final. Acho que vai ser muito bem comemorado se acontecer. Mas tem muita coisa para acontecer e respeitamos muito a equipe do Vasco."

Com sete gols no Estadual, Gabriel briga pela artilharia com Bruno Henrique, companheiro de ataque no Flamengo. "Feliz pelo Bruno, pelos gols que ele fez no último jogo, não é algo que procuro e penso. Quero ser campeão. Já fui artilheiro de grandes campeonatos pelo Brasil. Pode ser meu primeiro título. Isso que me deixa ansioso, feliz."

Ao contrário do rival de domingo, que teve jogo contra o Santos pela Copa do Brasil na última quarta-feira, o Flamengo contou com a semana de descanso e preparação para o jogo do Maracanã. "A gente ganhou alguns dias, isso interfere, foi bom para a gente. Estamos trabalhando forte com Abel (Braga, técnico), descansando alguns jogadores. Tudo influi para chegar confiante no jogo. Tem essa vantagem, mas chega na hora do jogo não tem nada disso."

Presente em 66 finais de Campeonato Carioca, o Flamengo vai em busca de seu 35º título, enquanto o Vasco, que chegou a 50 decisões, tenta a 25ª taça.