Mesmo com vantagem, Martín Silva afirma que Vasco buscará vitória contra Flamengo

O goleiro uruguaio Martín Silva não quer saber de jogar com o regulamento nas mãos no clássico contra o Flamengo, neste sábado, no estádio do Maracanã, na semifinal da Taça Rio. Para chegar à decisão do segundo turno do Campeonato Carioca, o time cruzmaltino joga pelo empate, mas o arqueiro só quer saber da vitória sobre o rival.

"Não é a mesma coisa classificar empatando. Queremos a vitória, mas é claro que em um clássico o empate é uma vantagem. Dentro de campo a gente acaba esquecendo um pouco disso porque queremos a vitória e assim vai ser no próximo sábado", garantiu o uruguaio.

Após mais de dois anos, Martín Silva voltará a disputar um "Clássico dos Milhões" no Maracanã. Para o atleta, a alegria é grande, pois o estádio tem uma mística totalmente diferente. "Fica melhor jogar em um estádio como o Maracanã porque o Carioca carece de uma estrutura boa. Tem poucos estádios para receber clássicos. O último clássico que eu joguei foi em Volta Redonda, com pouca torcida, longe daqui, isso diminui a magnitude do clássico. E agora poder jogar no Maracanã é muito bom, pois é um palco que esse clássico precisa", finalizou.

O Vasco retornará aos trabalhos na manhã desta sexta-feira, em São Januário. Este será o último treinamento da equipe antes do clássico contra o Flamengo.