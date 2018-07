Mesmo com Vasco na Série B, Andrezinho diz que espera ficar no clube Com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Vasco passou a temer um desmanche generalizado no elenco. Mas três dos principais destaques do clube em 2015, Martín Silva, Luan e Nenê, optaram por ficar. Agora, é o meia Andrezinho quem manifesta o desejo de permanecer em São Januário.