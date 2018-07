Mesmo com vitória, Oswaldo já prepara dispensas no Palmeiras

O técnico Oswaldo de Oliveira considerou que o amistoso deste sábado contra o chinês Shandong Luneng - vitória por 3 a 1 - foi importante para as observações no início da temporada. "Tivemos 23 jogadores atuando. Estamos em uma fase seletiva, todos sabem disso, essa é a importância desse jogo", afirmou o treinador, em entrevista coletiva no Allianz Parque.

O treinador do Palmeiras revelou que as várias alterações no jogo deste sábado, principalmente no segundo tempo, serviram para começar a elaborar a lista de dispensa. Pelo regulamento do Campeonato Paulista deste ano, os clubes devem inscrever apenas 28 jogadores. "No futebol, é inevitável esse tipo de troca. Neste ano, elas serão mais numerosas. O Palmeiras já tinha elenco um grande e fizemos várias contratações", afirmou o treinador.

O Palmeiras fez 15 contratações neste início de temporada e ainda aguarda o volante Arouca se desvincular do Santos - a audiência com a Justiça do Trabalho para definir a rescisão de contrato está marcada para o dia 30 de janeiro. O técnico do Palmeiras revela que aguarda a contratação do santista. "O Marquinhos (o primeiro nome de Arouca é Marcos) vai ser muito importante para nosso ambiente de trabalho. Espero que dê tudo certo", diz Oswaldo.