Mesmo de férias, Abel Ferreira mantém contato diário com seus auxiliares no Palmeiras

A distância não tem sido problema para a continuidade do trabalho de Abel Ferreira. Mesmo em Portugal, aproveitando suas férias, depois das conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil, o treinador segue a par de todos os movimentos internos do Palmeiras e se comunica frequentemente com seu auxiliar João Martins.

"O contato com o Abel é diário e tem sido simples, para nos entendermos não precisamos de grande coisa. Trabalhamos há muito anos juntos, não mudamos nada. Mesmo ele não estando aqui fazemos exatamente tudo igual a quando ele está presente. Quando é necessária alguma coisa, ligamos e fazemos reuniões. Hoje em dia, com as novas tecnologias, conseguimos estar em todo lado do mundo facilmente", explicou o auxiliar-técnico.

Leia Também Rafael Elias marca pela primeira vez após suspensão, e Palmeiras bate a Ferroviária

Ainda não se sabe ao certo qual a data de retorno de Abel Ferreira ao Palmeiras. Para voltar a Portugal, o treinador precisou recorrer ao avião da patrocinadora, devido à escassez de voos entre o Brasil e o país europeu. O governo português exige que quem venha de fora do país fique 14 dias em isolamento. Quando os principais nomes da equipe palmeirense estiverem de volta ao batente será a vez do descanso dos profissionais que estão atuando neste período.

Diante da indefinição sobre a sequência de jogos do Campeonato Paulista Sicredi 2021, o Palmeiras optou por manter sua programação normal de treinamentos . A equipe alviverde tem pela frente jogos contra São Bento, na quarta-feira, em partida adiada da 3.ª rodada, e São Paulo, no sábado. Inicialmente os jogos estavam agendados para o estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e Allianz Parque.

Na última quinta-feira, foi informado que entre os dias 15 e 30 de março as restrições no estado de São Paulo serão ampliadas, impedindo as práticas de esportes coletivos (amadores e profissionais) devido ao agravamento da pandemia de covid-19. A situação afeta diretamente a continuidade de jogos das equipes paulistas, seja em torneios estaduais, nacionais ou internacionais. Nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol se reunirá com o governo do estado de São Paulo a fim de manter o calendário original sem necessidade de alterar o local de realização das partidas.

A equipe alviverde realizará normalmente suas atividades nesta manhã visando o duelo com a equipe de Sorocaba. Caso não seja liberada a realização dos jogos em território paulista, o duelo com o São Bento pode ser transferido para o estádio Independência, em Belo Horizonte. Segundo informou o auxiliar-técnico João Martins, cabe ao grupo de funcionários do Palmeiras acatar as decisões vindas de órgãos superiores.

"Amanhã temos que treinar às 10h, sem decisões. Não podemos não trabalhar a espera que se tomem as decisões. Vamos trabalhar como se tivesse o jogo 16h (o jogo está marcado para 19h) no campo do São Bento. Não vamos fazer nada diferente. Somos simples funcionários, os jogadores são simples jogadores e vamos acatar a ordem de quem decide", informou o português.