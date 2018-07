Mesmo de folga, Rogério e Kaká treinam na Barra Funda

Se cumprir a promessa de se aposentar no fim do ano, Rogério Ceni não tem mais do que 25 dias de carreira. O goleiro-artilheiro, porém, segue gostando de treinar. Nesta segunda-feira, mesmo dispensado pela comissão técnica, apareceu no CT da Barra Funda para aprimorar a parte física e técnica ao lado dos atletas que não foram titulares no clássico contra o Palmeiras, domingo.

Ceni, porém, não foi o único que recusou a folga dada pela comissão técnica antes da viagem para Medellín, onde o São Paulo encara o Atlético Nacional nesta quarta-feira. Kaká foi outro que apareceu para fazer atividades regenerativas depois de ter sido titular no clássico.

O São Paulo viaja na noite desta segunda-feira para Medellín buscando o resultado positivo contra o Atlético Nacional na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Neste jogo, não vai contar com Alvaro Pereira, que está com a seleção uruguaia, nem Maicon, Lucão e Rodrigo Caio, que só voltam a jogar no ano que vem.