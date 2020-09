Mesmo desfalcado, Fluminense faz 4 a 0 no Coritiba e reage no Brasileirão

Nem os desfalques por covid-19 e nem a dura eliminação na Copa do Brasil, na semana passada, desanimaram o Fluminense nesta segunda-feira. O time carioca reagiu no Brasileirão com uma goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pelo encerramento da 12ª rodada.

Michel Araújo, Felippe Cardoso, Nino e Ganso, de pênalti, balançaram as redes nesta noite. E ajudaram a equipe carioca a chegar aos 17 pontos, na sétima colocação da tabela. Com 11, o time paranaense ocupa o 16º lugar, na beira da zona de rebaixamento. O Coritiba vinha de vitória sobre o Vasco.

Já o Flu vinha com astral ainda mais afetado. Além de derrotado na última rodada do Brasileirão, havia sido eliminado pelo Atlético-GO, na Copa do Brasil, de virada, na semana passada. Para piorar, o técnico Odair Hellmann sofreu para escalar a equipe, prejudicada diretamente pela pandemia do novo coronavírus.

Nesta segunda, o Flu tinha nove desfalques por conta de covid-19, além dos lesionados Caio Paulista, Frazan e Yuri. Mas, apostando em jogadores mais jovens, como Michel Araújo e Felippe Cardoso, a equipe carioca somou mais três pontos.

O JOGO

Com uma série de desfalques, o Flu entrou em campo remendado e com o moral em baixa. Mas nada disso tirou o ânimo dos titulares. Tomando a iniciativa, o time carioca renovou sua confiança ao abrir o placar logo aos sete minutos, num belo lance de Michel Araújo. Arriscando de longe, ele acertou lindo chute e mandou no ângulo.

Aos 13, o Flu quase chegou ao segundo gol, em cabeçada perigosa de Nino. Na sequência, Wellington Silva também esteve perto de marcar. As chances em série dos anfitriões acuaram o Coritiba, que se segurou na defesa até metade da etapa inicial, quando passou a se arriscar no ataque e equilibrou as ações.

Em uma boa chance dos visitantes, Matheus Bueno finalizou com perigo, aos 29. Mas a melhor oportunidade do jogo viria aos 41. Após cruzamento rasteiro da esquerda, Robson conseguiu completar para fora, quando estava cara a cara para o gol livre, na pequena área.

Com muitas baixas, o Flu tentava se apoiar nos veteranos Nenê e Fred para tentar retomar o domínio da partida. Mas isso só veio no segundo tempo e graças à boa atuação dos jogadores mais jovens. Na etapa final, Fred cansou e pediu para sair. Felippe Cardoso entrou em seu lugar.

E, logo no primeiro toque do atacante na bola, o time carioca aumentou a vantagem. Foi aos 15 minutos, quando Cardoso recebeu pela direita, entrou na área, driblou o goleiro e bateu, quase sem ângulo, para as redes.

Ainda em campo, porém sem o mesmo brilho dos jogos anteriores, Nenê participou do terceiro gol. Aos 26, ele cobrou falta na área. Matheus Ferraz escorou de cabeça na pequena área para Nino só empurrar para o gol.

Do outro lado, o Coritiba parecia abatido com o terceiro gol. Novamente, a única aposta de gol residia em Robson. Depois do gol perdido no primeiro tempo, ele carimbou a trave duas vezes no segundo tempo. Aos 9, acertou o pé da trave esquerda de Muriel. O ataque do Coritiba não conseguiu aproveitar a chance. Depois que o Flu abriu 3 a 0, o mesmo Robson carimbou o travessão, aos 33.

Quando o duelo já estava decidido, Dodi puxou contra-ataque em velocidade e foi derrubado por Natanael dentro da área. O lateral do Coritiba levou o cartão vermelho direto. Na cobrança da penalidade, Ganso bateu com calma e acertou o canto esquerdo de Wilson: 4 a 0. O meia não marcava há um ano.

No próximo domingo, o Fluminense terá pela frente o clássico com o Botafogo, novamente no Engenhão. No mesmo dia, o Coritiba vai receber o São Paulo no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 4 x 0 CORITIBA

FLUMINENSE - Muriel; Igor Julião (Wisney), Nino, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Nenê (Ganso), Michel Araújo (Yago Felipe); Fred (Felippe Cardoso), Wellington Silva (Fernando Pacheco). Técnico: Odair Hellmann.

CORITIBA - Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino, William Matheus; Hugo Moura (Ramón Martínez), Matheus Sales, Gabriel (Sarrafiore), Matheus Bueno (Thiago Lopes), Giovanni Augusto (Nathan); Robson. Técnico: Jorginho.

GOLS - Michel Araújo, aos 7 minutos do primeiro tempo. Felippe Cardoso, aos 15, Nino, aos 26, e Ganso (pênalti), aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danilo Barcelos, William Matheus.

CARTÃO VERMELHO - Natanael.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).