Mesmo desfalcado, Santos derrota o Atlético-GO fora

Com o resultado, o Santos chegou a cinco pontos e assumiu provisoriamente a quarta posição na tabela. O Atlético segue sem vencer e corre o risco de terminar a terceira rodada na zona de rebaixamento.

Pela próxima rodada do Brasileirão, o Santos recebe o Guarani, na quarta-feira, às 21h50. No último confronto entre os times na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil, o time santista venceu por 8 a 1. No dia seguinte, o Atlético-GO visita o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

DA ÁGUA PARA O VINHO - Sem contar com vários de seus titulares, inclusive Neymar, Paulo Henrique Ganso, André e Madson - punidos após se atrasarem na reapresentação para a concentração -, o Santos sofreu para escapar da boa marcação do Atlético e pouco criou no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Santos acordou e a história foi diferente, tanto que o destaque do time goiano foi o goleiro Márcio, responsável por algumas boas intervenções.

Aparentando melhor preparo físico, a equipe santista encontrou mais espaço para encaixar o seu futebol - coletivo, de posse e toque de bola.

Aos 20 minutos, em contra-ataque em velocidade, Wesley recebeu na esquerda, invadiu a área, se livrou do marcador e bateu no ângulo de Márcio, que desta vez nada pôde fazer.

Pouco depois, Marquinhos chegou a marcar o que seria o segundo gol, mas o árbitro anulou acertadamente, alegando toque de mão do santista.

Mas foi apenas questão de tempo. Aos 26, Marquinhos fez ótimo passe para Alex Sandro, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para a batida de primeira de Zé Eduardo: 2 a 0 Santos.

Aos 40, o Atlético teve Agenor expulso, mas ainda assim conseguiu fazer o seu primeiro gol no Brasileirão. Após jogada pela esquerda, coube a Boka ajeitar e chutar na saída de Felipe para balançar a rede.

Ficha técnica:

Atlético-GO 1 x 2 Santos

Atlético-GO - Márcio; Márcio Gabriel (Juninho), Gilson (Wescley), Jairo e Thiago Feltri; Agenor, Ramalho, Robston e Pituca; Keninha (Boka) e Marcão. Técnico: Geninho.

Santos - Felipe; Pará, Edu Dracena, Durval e Alex Sandro; Arouca, Zezinho (Rodriguinho), Wesley e Marquinhos; Marcel (Maikon Leite) e Zé Eduardo (Giovanni). Técnico: Dorival Júnior.

Gols - Wesley, aos 20, Zé Eduardo, aos 26, e Boka, aos 40 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Márcio Gabriel, Robston e Pituca (Atlético-GO); Felipe, Arouca, Alex Sandro, Durval, Marcel e Zé Eduardo (Santos).

Cartão vermelho - Agenor (Atlético-GO).

Árbitro - Péricles Bassols Pegado Cortez (Fifa-RJ).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).