Mesmo desgastado, Dedé treina como titular no Vasco No início da semana o zagueiro Dedé disse que não se sentia pronto fisicamente pronto para retornar ao time titular do Vasco. Mas o técnico Cristóvão Borges não deu ouvidos ao defensor. Dedé treinou na equipe principal, nesta quinta, em São Januário, e vai formar a dupla de zaga com Rodolfo.