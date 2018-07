Mesmo desgastado, Rivaldo é a aposta do São Paulo diante do Coritiba

SÃO PAULO - Depois de estrear com empate em casa, o técnico Adílson Batista aposta em Rivaldo para conseguir sua primeira vitória no comando do São Paulo. A pergunta é se o craque, aos 39 anos, terá gás para liderar o time no jogo desta quarta-feira, contra o Coritiba, a partir das 21h50, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 12.ª rodada do Brasileirão.

Desde que o técnico Paulo César Carpegiani foi embora, Rivaldo virou titular. Mas pela primeira vez ele entrará em campo com um tempo reduzido de recuperação. Nas outras oportunidades, o espaço entre uma partida e outra foi de no mínimo uma semana. Agora, depois da boa atuação no empate por 2 a 2 com o Atlético Goianiense no último sábado, o veterano jogador, que ficou em campo até os 33 minutos do segundo tempo - foi substituído por Cícero -, será novamente titular.

Adílson Batista confia na experiência do craque para ditar o ritmo da equipe. Ele sabe que está pressionado para conseguir uma vitória, mas não quer ver o São Paulo atuar com desorganização por causa da necessidade de vencer. Rivaldo será o responsável por fazer o time jogar de maneira compacta, sem dar espaço para o Coritiba, e aproveitando qualquer brecha proporcionada pelo rival para chegar ao gol.

Os dois ficaram algum tempo conversando durante o treino de terça-feira no CT da Barra Funda. Adílson Batista quis saber de Rivaldo se ele estava se sentindo bem para jogar os 90 minutos. O técnico ouviu que sim e, por isso, vai apostar mais uma vez nele desde o início. De qualquer forma, Cícero está de sobreaviso para entrar se o titular não suportar o ritmo da partida. "Espero continuar dando sequência ao meu bom momento e ajudar o São Paulo a conseguir uma vitória", afirmou Rivaldo.

O técnico do São Paulo também está preocupado em neutralizar uma das principais armas do Coritiba: a jogada de bola parada. Por isso, ele dedicou boa parte do treino de terça-feira ao trabalho de posicionamento defensivo nos escanteios, faltas laterais e frontais distantes do gol.

"O Coritiba tem uma jogada de bola parada muito boa e nós precisamos marcá-los", afirmou o zagueiro Rhodolfo, que também confia em responder na mesma moeda. "A nossa jogada de bola parada também é muito forte. Espero que ela possa nos ajudar novamente."

CORITIBA - Edson Bastos; Jonas, Pereira, Émerson e Eltinho; William, Léo Gago, Éverton Ribeiro (Davi) e Rafinha; Marcos Aurélio e Bill

Técnico: Marcelo Oliveira

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Jean. Xandão, Rhodolfo e Juan; Denílson, Carlinhos Paraíba, Wellington e Rivaldo; Lucas e Dagoberto

Técnico: Adilson Batista

Local - Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR); Data - 27 de julho de 2011, quarta-feira; Horário - 21h50 (de Brasília); Árbitro - Antonio de Carvalho Schneider (RJ)