Mesmo eliminado, Japão se enche de confiança para 2014

RECIFE - O Japão deixou Recife rumo a Belo Horizonte com o sabor amargo da eliminação precoce, mas com a satisfação de ter jogado bem melhor do que a Itália e, assim, ter conquistado o respeito dos adversários que encontrará daqui um ano, novamente no Brasil, na Copa do Mundo. Técnico e jogadores acreditam que apesar da derrota por 4 a 3 diante da Itália, a equipe mostrou que tem condições de em 2014 chegar ao menos nas quartas de final e fazer a sua melhor campanha na história do Mundial.

"Na Copa estaremos muito mais agressivos para chegar em uma posição melhor", prometeu o atacante Okazaki. O lateral Uchida foi outro que se mostrou bastante confiante. "Com mais um ano de treinamento tenho certeza que o nosso nível vai subir", disse.

Muito da melhora do Japão se deve ao trabalho do técnico Alberto Zaccheroni. Um dos seus primeiros desafios foi passar para aos atletas que eles deveriam respeitar, mas não temer as seleções mais tradicionais. E foi justamente assim que a equipe se comportou contra a Itália.

O Japão procurou manter a posse de bola o maior tempo possível e trocar passes com rapidez. A estratégia deu certo e o time chegou a abrir 2 a 0. Na etapa final, porém, a defesa cometeu alguns vacilos e os italianos não perdoaram.

Mesmo assim, Zaccheroni ficou satisfeito com o que viu na Arena Pernambuco e aposta que em 2014 o Japão poderá surpreender algum favorito. "A Copa das Confederações é boa porque nos dá a chance de amadurecer como equipe e adquirir experiência internacional", disse.