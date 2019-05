Em dia de folga na seleção brasileira, Thiago Silva se apresenta na Granja Comary

A seleção brasileira que se prepara para a Copa América está de folga nesta segunda-feira. Praticamente todo o grupo, incluindo a comissão técnica, decidiu descer a serra fluminense ainda no domingo para passar um tempo com familiares e amigos. Mas nem por isso a Granja Comary ficou às moscas: nesta manhã de segunda-feira, o zagueiro Thiago Silva chegou ao CT da seleção, antecipando em um dia a previsão inicial de se incorporar ao grupo.

Submetido a uma artroscopia no joelho direito no início do mês, Thiago Silva retomou os treinos com bola apenas na semana passada, nos últimos dias antes de encerrar a temporada francesa. Até por isso, decidiu chegar mais cedo à seleção para reforçar os treinamentos.

Capitão do Brasil na Copa do Mundo de 2014, o zagueiro do Paris Saint-Germain enalteceu na manhã desta segunda o fato de a Copa América mais uma vez ser disputada em casa. "Me sinto na verdade como um privilegiado por disputar mais uma competição em casa", afirmou o defensor, em entrevista à CBF TV. "Já faz dez anos que estou jogando fora do Brasil, e quando a gente joga em casa é sempre muito especial. Com certeza me sinto um privilegiado."

Outro jogador que é aguardado nesta segunda-feira é o lateral Alex Sandro, da Juventus. "(Foi) A pedidos deles, entendendo a importância de estar aqui. Começar com os atletas assim engajados, preocupados, isso fortalece o grupo, nos fortalece e dá confiança para a gente fazer uma grande competição", comentou o coordenador da seleção, Edu Gaspar.

O grupo de jogadores deve se reapresentar na noite desta segunda-feira, e os trabalhos serão retomados na terça. A partir daí, a próxima folga será dada apenas após o amistoso com o Catar, no dia 5, em Brasília.