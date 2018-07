Mesmo em vantagem, Corinthians promete pressionar Once Caldas

Mesmo com o Corinthians em situação bastante confortável após a goleada por 4 a 0 no Itaquerão semana passada, Tite pediu aos seus jogadores que repitam o desempenho do jogo de ida e pressionem o Once Caldas nesta quarta-feira, às 22h, em Manizales, pela pré-Libertadores. O Alvinegro pode perder por até 3 a 0 que estará garantido na fase de grupos do torneio. Se marcar um gol, a equipe pode sofrer até cinco.

“Fiz um desafio para os jogadores que é jogar como se estivéssemos em casa. As equipes não têm o mesmo desempenho fora e dentro de casa. Quanto menor essa diferença for, mais maturidade o time vai ter. Vai jogar, triangular, infiltrar, jogar igual”, disse o treinador.

O objetivo de Tite é que a equipe ganhe ritmo e padrão de jogo neste início de temporada porque, se confirmar o favoritismo e avançar à fase de grupos da Libertadores, na próxima quarta-feira o Alvinegro já terá o São Paulo pela frente.

Apesar de ter elogiado o desempenho de Edu Dracena contra o Palmeiras, Tite confirmou a volta de Felipe para formar com Gil a dupla de zaga. Felipe não atuou no clássico porque estava desgastado fisicamente e por isso corria risco de se machucar. “Está confirmado o Felipe pelo desempenho, mas o Edu jogou muito bem contra o Palmeiras”, disse o treinador.

O treinador também adiantou que Uendel vai ser o substituto de Fábio Santos, suspenso, na lateral-esquerda. No ataque, ele vai manter a dúvida até momentos antes da partida sobre quem ficará com a vaga de Guerrero, que foi expulso no primeiro jogo.

Danilo e Luciano estão na briga pela posição. “O Luciano aumenta o campo, o Danilo retém a bola e faz combinações com quem vem de trás”, disse. “Vou pensar mais antes de tomar a decisão.” O colombiano Mendoza, mesmo após ter jogado bem diante do Palmeiras, ficará no banco.

FICHA TÉCNICA

ONCE CALDAS

Cuadrado; Piedrahita, Camilo Pérez, Moreno e Patricio Pérez; Lopera, Henao, Balanta e John Valoy; Arango e Penco. Técnico: Flabio Torres

CORINTHIANS

Cássio; Fágner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson; Emerson e Danilo (Luciano). Técnico: Tite

Juiz: Dario Ubriaco (Uruguai)

Local: Estádio Palogrande, em Manizales

Horário: 22h.

Na TV: Globo, SporTV e FOX Sports