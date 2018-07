Mesmo focado em final, Sport deve repetir time contra o Santos na Vila

SANTOS - Para enfrentar o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, às 18h30, na sua estreia no Brasileirão, o Sport deve repetir a equipe que venceu o Náutico, na quarta-feira passada, no jogo de ida do Campeonato Pernambucano. O jogo da volta - e definitivo na luta pelo título - será na próxima quarta-feira. A única dúvida do técnico Eduardo Baptista é em relação aos volantes Wendel e Aílton, que apresentam desgaste físico. Danilo pode substituir um deles.

A justificativa do treinador para não poupar os jogadores é a decisão de manter a força máxima do time. A meta é colocar o Sport em uma boa situação no Brasileiro e não apenas lutar para não ser rebaixado.

Na avaliação do comandante, quanto menos mexer na equipe mais entrosamento terá o time. A falta de entrosamento, segundo ele, pode enfraquecer a equipe em um jogo contra um time forte como o santista, que ainda terá a vantagem de atuar em casa.