Mesmo fora da lista de Felipão, Seedorf aposta que Kaká vai para a Copa

MILÃO - Mesmo fora da lista dos 16 convocados pelo técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, para o amistoso contra a África do Sul, no próximo dia 5, o meia Kaká ainda pode ir para a Copa do Mundo. Quem garantiu isso foi o técnico do Milan, Clarence Seedorf, que na manhã desta quinta-feira, deu entrevista na Itália e abordou o assunto.

Perguntado sobre o estado emocional do brasileiro após não ter sido chamado por Felipão, o comandante milanês disse que nada mudou para Kaká. "Ele não ficou abalado por não ter sido convocado. O Kaká é um grande profissional e vai continuar jogando da mesma forma como vinha fazendo", afirmou o holandês.

Além disso, Seedorf também fez questão de enfatizar que a volta de Kaká ao time italiano não foi apenas pensando na seleção brasileira. "Não é verdade que o Kaká veio para o Milan só pensando em Copa do Mundo, porque se fosse só isso, ele poderia ter escolhido clubes de ligas menores para jogar. Ele veio porque realmente gosta do clube."

Mesmo falando que o meia brasileiro voltou ao Milan por amor ao time, Seedorf afirma que o jogador ainda tem grandes chances de estar na lista final dos 23 atletas que disputarão o Mundial no Brasil. "Eu tenho certeza que se o Kaká continuar jogando nesse nível, ele vai para a Copa do Mundo. E eu sei disso pela comissão técnica do Brasil", revelou o treinador, que defendeu o Botafogo na temporada passada.

Com poucas oportunidades no Real Madrid, Kaká foi emprestado ao Milan até o fim da temporada 2014/2015. De volta após quatro anos na Espanha, o meia de 31 anos retornou ao clube onde foi e é ídolo em grande nível. Kaká é um dos destaques da equipe comandada por Seedorf, que atualmente ocupa a 11ª posição do Campeonato Italiano.