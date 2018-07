Mesmo fora de casa, Atlético supera o Real Madrid no Espanhol

O Atlético de Madrid pode ter perdido alguns de seus principais jogadores, como Diego Costa, Courtois, Filipe Luis, entre outros, mas pelo menos neste início de temporada está mostrando que continuará brigando entre os grandes na Espanha. Depois de faturar a Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, derrotou o rival neste sábado em pleno Santiago Bernabéu, por 2 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Depois de ficar 14 anos sem ganhar do rival - de 1999 a 2013 -, o Atlético chega à terceira vitória nos últimos cinco clássicos disputados no Santiago Bernabéu. O resultado mostra mais uma vez a força do grupo montado pelo técnico Diego Simeone, que promete lutar pelo bi do Espanhol e fazer bonito novamente na Liga dos Campeões.

Com o triunfo, o Atlético chegou a sete pontos, na segunda colocação do campeonato, atrás apenas do líder Barcelona. O Real, por outro lado, sofreu sua segunda derrota seguida - tinha perdido para a Real Sociedad na última rodada - e é apenas o 13.º, com três pontos conquistados.

Neste sábado, o Atlético conseguiu abrir o placar quando as duas equipes ainda pareciam se estudar. Aos dez minutos, Tiago aproveitou escanteio da esquerda e cochilo de Benzema na marcação para desviar de cabeça e abrir o placar.

Apesar do gol atleticano, o início de jogo era todo do Real, que ficava com a posse de bola e encurralava o adversário com uma marcação pressão. De tanto insistir, os donos da casa conseguiram o empate aos 25. Cristiano Ronaldo recebeu pela direita, pedalou para cima do brasileiro Guilherme Siqueira e foi calçado. O árbitro marcou pênalti, que o próprio português bateu com categoria para marcar.

O Real terminou melhor o primeiro tempo e só não ampliou porque o goleiro Moyá estava em grande dia e impediu os gols de Bale, em cobrança de falta, e Benzema, em cabeçada à queima-roupa. No intervalo, o Atlético de Madrid se acertou no vestiário, voltou melhor para a etapa final e equilibrou o confronto.

Os visitantes ainda viam o adversário ficar com a posse, mas já assustavam mais nos contra-ataques. A entrada de Arda Turán mudou a equipe, e o turco perdeu duas boas chances antes de marcar o segundo. Juanfran foi à linha de fundo pela direita e cruzou para trás. Raúl Garcia, sozinho, apenas ameaçou o chute e abriu as pernas para que a bola chegasse a Turán, que bateu de primeira, cruzado, e selou o placar.

As duas equipes agora se preparam para a estreia na Liga dos Campeões. Na terça-feira, o Real Madrid recebe o Basel, novamente no Santiago Bernabéu. No mesmo dia, o Atlético duela com o Olympiakos na Grécia.