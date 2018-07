Mesmo fora de casa, Joinville busca manter a reação contra o Atlético-MG O Joinville conquistou na última rodada a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e passou a lanterna para o Vasco. Agora, o time catarinense tenta manter a reação diante do Atlético Mineiro, neste domingo, às 11 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela nona rodada.