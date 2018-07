Mesmo fora do treino, torcida do Palmeiras faz festa para apoiar elenco

Enquanto os jogadores do Palmeiras faziam o último treino antes do jogo contra o Internacional, na manhã deste sábado, centenas de torcedores cantavam do lado de fora da Academia de Futebol, em São Paulo, para motivar a equipe nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

A festa durou praticamente todo o treino, entre 10h30 e 13 horas. Os portões do CT não foram abertos, mas os jogadores saudaram os torcedores antes de entrar no ônibus que os levaria à concentração. Os torcedores cantaram o nome de boa parte dos atletas, hostilizaram o Flamengo, vice-líder do Campeonato Brasileiro, e entoaram os cantos comuns nas arquibancadas.

Uma faixa com a frase "Estamos juntos rumo ao título" foi estendida no canteiro da Avenida Marquês de São Vicente, onde se localiza a Academia de Futebol.

O evento foi organizado pela Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras. Preocupada com questões de segurança, a torcida lembrou a realização do clássico entre São Paulo e Corinthians no Morumbi às 19h30 pelo Campeonato Brasileiro no convite para a festa.

O comunicado pedia que os palmeirenses evitassem o transporte público, "principalmente com as vestimentas da torcida". A Polícia Militar acompanhou a manifestação neste sábado, que não registrou incidentes.