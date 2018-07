Mesmo fora, Figueirense promete atacar contra o Bahia

Depois de um empate cedido ao Fluminense, o próximo desafio do Figueirense é contra o Bahia, fora de casa. O time de Florianópolis encara o clube baiano neste domingo, às 16 horas, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), pela 21.ª rodada do Brasileirão. O clube alvinegro vem embalado em busca do seu principal objetivo: somar 45 pontos, que garantiriam a permanência na Série A.

O técnico Argel Fucks concedeu uma coletiva de imprensa após o treino da última sexta-feira, em que falou sobre o confronto. "Temos que nos preocupar somente em derrotar a equipe do Bahia que, apesar de estar na zona de rebaixamento, fez uma partida muito dura com o Cruzeiro. Estamos em uma sequência boa, mas trabalhando com o pensamento de ir jogo a jogo. Muitas vezes a posição na tabela não indica o favoritismo nem para um lado nem para o outro", disse.

Argel Fucks já definiu o time titular, que contará com os retornos do goleiro Tiago Volpi, do volante Nem e do lateral-esquerdo Roberto Cereceda, titulares que estiveram suspensos na última rodada. Quem fica de fora desta vez são o meia Marco Antônio e o lateral-direito Leandro Silva, que receberam o terceiro cartão amarelo.