Mesmo gripado, Zé Roberto diz que joga contra o Caxias Zé Roberto é a cara do Grêmio neste começo de temporada. Jogando como nas suas melhores fases, o meia comanda a equipe na Libertadores e agora também no Campeonato Gaúcho. O técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu usar força máxima no estadual agora que a competição está no segundo turno e pode contar com o seu camisa 10.