Mesmo invicto, lateral quer Guarani mais agressivo Apesar de não ter sofrido gols nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani foi pouco efetivo no ataque e marcou apenas uma vez. Por isso, com base nestes números, o lateral-esquerdo Rodolfo Testoni cobrou mais ofensividade do time dentro de campo.