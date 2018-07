Mesmo lesionado, Cacau renova com Stuttgart por 1 ano

"O Stuttgart tem sido minha casa por quase uma década e eu comemorei grandes sucessos esportivos e momentos fantásticos aqui", declarou. "Meu primeiro objetivo agora é entrar em forma o mais rápido possível para poder dar meu máximo na próxima temporada", completou.

Cacau deixou o Brasil para tentar a sorte na Alemanha ainda jovem e apareceu para o futebol no Nuremberg. Em 2003, foi contratado pelo Stuttgart e lá conquistou o título alemão de 2006/2007. Ele se destacou no clube, se naturalizou e passou a ser convocado para a seleção local.

"Cacau está indo para sua 11.ª temporada com o Stuttgart no próximo verão e isso é algo incrivelmente grande no mundo do futebol", declarou o diretor esportivo do clube, Fredi Bobic. "Ele será capaz de nos ajudar mais com toda sua experiência, então estamos muito feliz por podermos planejar com ele a próxima temporada."