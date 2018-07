Mesmo machucado, Lugano viaja com o São Paulo para a Bolívia

O São Paulo embarcou no início da tarde desta quarta-feira para a Bolívia, onde enfrenta na quinta o The Strongest, pela Copa Libertadores, com a presença de um jogador que não tem condições de atuar. O zagueiro Diego Lugano, que está com uma lesão muscular na coxa esquerda, viajou com o elenco e disse que está presente para apoiar os companheiros no momento decisivo.

"Sou um profissional e, em qualquer time em que joguei, estive junto dos meus companheiros nas viagens. Principalmente em momentos decisivos. Eu pelo menos vejo isso como algo muito normal", disse o zagueiro. A dupla de defesa deve ter Maicon e Rodrigo Caio para a partida decisiva. Em La Paz o São Paulo precisa de um empate para se classificar às oitavas de final. Se perder, estará fora.

A altitude de 3,6 mil metros da capital boliviana será um dos grandes obstáculos para o time paulista. "Por sorte chegamos com essa vantagem do empate, vai ser um jogo complicado, mas o São Paulo tem condições de ganhar um jogo em qualquer parte do mundo. Sabemos da enorme dificuldade de jogar lá, mas sabemos também que é possível", comentou o zagueiro.

O elenco embarcou no começo da tarde no aeroporto de Cumvbica, em Guarulhos, com destino a Santa Cruz de La Sierra, cidade que fica a cerca de 400 m acima do nível do mar. O São Paulo vai para La Paz somente horas antes da partida, com o objetivo de tentar minimizar o desgaste com o ar rarefeito.