Mesmo machucado, Fred está nos planos de Eduardo Baptista para o clássico Mesmo depois de ter jogado claramente no sacrifico contra o Palmeiras e de seguir reclamando de dores no joelho e no tornozelo esquerdos, o atacante Fred segue nos planos do técnico Eduardo Baptista para encarar o Vasco, domingo, no Engenhão. O clássico é visto como fundamental para o Fluminense se reerguer após a eliminação na Copa do Brasil e por isso o treinador admite que escalaria o atacante novamente para jogar no sacrifício.