Na reserva, Lugano vira o 'professor' do titular Lyanco no São Paulo

Com a saída de Edgardo Bauza do São Paulo, Lugano perdeu espaço e virou reserva de Lyanco. Mesmo assim, o uruguaio tem sido um professor para o jovem são-paulino, que diz tentar aproveitar ao máximo as dicas do companheiro.

"Nunca deixei de treinar, sempre trabalhei sério e por ser o mais novo, sempre busquei melhorar vendo os mais experientes. O Lugano, jogando ou não, conversa comigo e sempre me ajuda. Quero continuar aproveitando as oportunidades", disse o defensor.

Além de curtir o momento como titular do São Paulo, Lyanco ainda tem outro motivo para festejar. Ele foi convocado para dois amistosos da seleção brasileira sub-20, após desistir de defender a Sérvia.

"Foi uma decisão difícil que precisei tomar. Falei com meus familiares, mas eles deixaram para eu resolver. O que pesou foi meu sonho, sempre sonhei com a seleção brasileira, algo que quis sempre, desde que nasci. Sei da grandeza da Sérvia, mas não pude deixar a seleção brasileira", explicou.

Lyanco chegou a atuar pela Sérvia nas Eliminatórias da Europa sub-19 e estava cotado para defender a seleção principal, por isso, teve que optar por qual das duas nações ele iria atuar. "Devo muito à Sérvia, que me ajudou muito e tive uma experiência excelente."