Mesmo no banco, lateral Douglas celebra boa fase no São Paulo

SÃO PAULO - Com a chegada do lateral-direito Luis Ricardo no início do ano, Douglas parecia fadado a perder cada vez mais espaço no São Paulo. O jogador, de fato, foi parar no banco de reservas, mas não se acomodou. Nas últimas partidas, tem recebido chances de Muricy Ramalho e mostrado trabalho, marcando um gol na goleada por 4 a 0 sobre o Mogi Mirim e dando uma assistência na vitória por 6 a 3 diante do Rio Claro.

"Fui feliz nessas duas partidas e consegui ajudar o time, porque o treinador me deu confiança e tranquilidade. Trabalho todos os dias para tentar aproveitar essas oportunidades. Espero manter isso, porque é importante agarrar essas chances. Esse ano tem tudo para ser bom e vitorioso para a gente", declarou o lateral.

Apesar do acerto com Luis Ricardo, Muricy sempre demonstrou que conta com Douglas. Uma prova disso foi a pré-temporada realizada em Cotia, na qual o treinador testou o jogador em três posições diferentes: a lateral, o meio de campo e a ponta direita.

"Estou me adaptando. Nos treinos, a gente tem aprimorado essas funções e diversificado bastante. Acredito que isso tem me ajudado, porque já sinto mais tranquilidade para desempenhar esses papéis. Quero continuar assim, porque já consegui marcar um gol e dar uma assistência. Tive a competência de estar no lugar certo, na hora certa e vou tentar manter isso", disse Douglas.