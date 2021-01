Mesmo no Flamengo, São Paulo comemora aniversário de 48 anos de Rogério Ceni: 'Respeito eterno'

O São Paulo desejou feliz aniversário ao ídolo Rogério Ceni em suas redes sociais. O ex-jogador e também treinador do time, que hoje comanda o Flamengo, rival direto do Tricolor pelo título do Campeonato Brasileiro, completa 48 anos nesta sexta-feira. "Nossa história juntos, o carinho e o respeito são eternos", publicou o clube paulista, que perdeu nesta semana a ponta do Nacional para o Inter e viu Fernando Diniz ser questionado novamente.

Na noite desta quinta-feira, Rogério deu passo importante para acirrar ainda mais a briga pelo título do Brasileirão. Seu time, o Flamengo, venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Mané Garrinhacha, e, com um jogo a menos, ficou a quatro pontos da liderança.

Leia Também São Paulo volta a viver derrocada na reta final e vê objetivos ameaçados no Brasileirão

O São Paulo, por sua vez, sofreu a maior derrota de sua história no Morumbi. Foi goleado pelo Internacional por 5 a 1 e perdeu o posto líder do campeonato. O time tricolor não vive boa fase e vê sua torcida cada vez mais impaciente. Os adeptos pediram a volta de Rogério nos comentários da publicação endereçada ao ídolo.

"O lugar do M1to é no São Paulo", disse um torcedor. "O maior presente que vocês poderiam dar a ele seria chamá-lo de novo pra comandar o clube, hein.. Que tal?", sujeriu outra.

O lugar do M1to é no São Paulo. — Cida Gomes 8️⃣ (@Cida_Gomes_) January 22, 2021

Além dos pedidos para que Rogério volte, parte da torcida são-paulina criticou a homenagem. Não por ser enderaçada ao treinador do Flamengo, mas pelo fato de ser simples demais. "Que feliz aniversário mais mixuruca", escreveu um torcedor, que queria mais badalação ao eterno ídolo do Morumbi.

O São Paulo volta a campo neste sábado diante do Coritiba. Caso vença, o time tricolor pode restabelcer a liderança do campeonato. Isso porque o Internacional joga contra Grêmio, um dia depois, e não tem dado sorte diante de seua maior rival.