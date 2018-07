Mesmo poupando, Inglaterra bate o México em amistoso

Capello decidiu poupar os jogadores do Chelsea e do Portsmouth, que recentemente disputaram a final da Copa da Inglaterra. Os titulares Lampard, Terry e Ashley Cole ficaram de fora, assim como o reserva Joe Cole, todos do clube londrino. Além deles, o goleiro James também não atuou. Assim, o treinador aproveitou para fazer testes, já que ainda terá que cortar sete jogadores até a Copa.

Em um jogo equilibrado, um dos que mais ganharam pontos com Capello foi o zagueiro Ledley King, cotado para ser cortado da lista final de 23 atletas. Outro que se destacou foi Peter Crouch, que formou o ataque com Wayne Rooney. Com recentes problemas de lesão, Rooney também fez um bom jogo e se mostrou recuperado.

O primeiro gol da Inglaterra saiu justamente com assistência do grandalhão Crouch, de 2,01m. Após cobrança de escanteio, ele desviou de cabeça e King completou da mesma forma para as redes, já na pequena área. Já aos 34, foi a vez de Rooney conseguir uma boa cabeçada, defendida brilhantemente por Perez. No rebote, Crouch subiu meio sem jeito, mas conseguiu empurrar para o gol.

O placar de 2 a 0, porém, não refletia o panorama do jogo. Bem organizado, o México fazia uma boa partida e chegou a perder chances claras no primeiro tempo. Depois que o goleiro Green já tinha defendido dois chutes de Vela e Salcido tinha acertado a trave, Franco diminuiu a desvantagem dos mexicanos. Já nos acréscimos, ele marcou após sobra de bola na área.

O segundo tempo serviu para Capello fazer algumas substituições e seguir realizando testes. Mesmo assim, a Inglaterra controlou bem o jogo para confirmar a vitória. A partida ainda se tornou mais tranquila graças ao gol de Johnson logo aos dois minutos da etapa complementar, em um belo chute de fora da área.

Agora, a Inglaterra ainda joga no próximo domingo contra o Japão, na Áustria, um dia antes de Capello anunciar a lista final para a Copa. Já o México faz mais três amistosos. Na quarta-feira encara a Holanda, no domingo pega Gâmbia, e na quinta da semana que vem será a vez de enfrentar a Itália.