Mesmo preso, Lula estreia na 2ª feira como comentarista da Copa do Mundo

Preso há dois meses em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será comentarista da Copa do Mundo da Rússia. Mesmo detido, o petista participará das transmissões de uma emissora de TV da Grande São Paulo, a TVT. Ele vai escrever cartas sobre suas impressões da Copa e enviá-las para o jornalista José Trajano, ex-ESPN. Lula tem acesso a uma televisão em sua cela.

+ Pré-candidatura vira argumento para pedido de libertação de Lula

+ Estado Islâmico ameaça cometer atentado na Copa da Rússia

+ Seleção de Tite troca 'jeitinho brasileiro' por futebol científico

Lula participará do programa de Trajano na TVT, uma afiliada da TV Brasil, uma rede de televisão pública brasileira pertencente à Empresa Brasil de Comunicação. De acordo com o ex-diretor de jornalismo da ESPN, que anunciou a novidade em um vídeo publicado em seus perfis nas redes sociais, o ex-presidente "passará suas impressões" sobre a Copa em participações no programa do jornalista.

"O Papo com Zé Trajano tem um novo comentarista, um comentarista exclusivo. Luiz Inácio Lula da Silva", afirmou o jornalista. "Essa é a grande novidade do programa: Luiz Inácio Lula da Silva comentarista exclusivo da TVT e do meu programa."

O ex-presidente, que se coloca como pré-candidato para as eleições presidenciais deste ano, não fará aparições em vídeo. Seus comentários serão feitos por meio de cartas, enviadas direto da prisão e que serão lidas no ar por um locutor.

"Ele vai escrever as suas impressões, mandar para a gente, a gente coloca na tela com aspas, e você vai poder ler e ouvir na voz de um locutor", afirmou Trajano. A estreia de Lula como comentarista de futebol na Copa do Mundo será já na próxima segunda-feira, dia 18, um dia depois de o Brasil fazer sua estreia na competição da Rússia. O "Papo com José Trajano" vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 19h, na TVT e com transmissão também pela Rádio Brasil Atual.

No último mês de abril, Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por lavagem de dinheiro no caso da compra de um triplex no Guarujá. Mesmo ainda preso, ele pretende se candidatar à presidência da República. No entanto, poderá ser barrado pela Lei da Ficha Limpa.