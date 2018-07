Mesmo recuperado, Alecsandro só volta ao Flamengo em 2015

Restando ainda duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o atacante Alecsandro admitiu que não jogará mais neste ano pelo Flamengo, apesar de já ter se recuperado da contusão que sofreu no crânio e estar treinando normalmente.

Ele explicou que a comissão técnica do Flamengo admitiu a possibilidade de ele usar um capacete ou algum tipo de proteção caso o time chegasse à decisão da Copa do Brasil. Mas a desclassificação na semifinal do torneio acabou poupando-o do esforço.

O prazo oficial de retorno seria na última quarta-feira, mas o jogador demonstrou certo receio. "Se o time estivesse em uma situação de briga por alguma vaga ou ainda houvesse risco de rebaixamento, jogaria. Mas ainda não estou apto. Há uma restrição normal, um sentimento de dúvida", revelou Alecsandro. "Na hora em que fizer o primeiro gol de cabeça tudo passa."

O atacante ainda aproveitou para brincar com a situação. "É até bom os zagueiros terem medo de mim. O médico disse que onde quebra uma vez não quebra duas. Fica até um recado para a zagueirada, que a cabeça vem que vem", disse Alecsandro.