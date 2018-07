Mesmo recuperado de lesão, Bolaños desfalcará Grêmio contra o Fluminense

Apesar de já estar recuperado de lesão muscular na coxa, o atacante Miller Bolaños ainda não voltará ao time do Grêmio na partida desta quinta-feira, às 21 horas, no Maracanã, diante do Fluminense, pela sétima rodada do Brasileirão. Mesmo tendo treinado normalmente, o equatoriano ainda precisará de alguns dias para recuperar a forma e voltar aos gramados.

O grupo gremista fez na manhã desta quarta-feira no CT Luiz de Carvalho, em Porto Alegre, o último treinamento antes do confronto com o time tricolor carioca. A atividade técnica foi realizada em campo reduzido para os atletas que ficaram na reserva ou não jogaram 90 minutos na partida contra o Vitória, na última segunda-feira, na Arena Grêmio. Os que atuaram durante todo o duelo na capital gaúcha fizeram trabalho específico no vestiário e finalizaram a sessão com uma corrida no gramado.

O atacante Beto da Silva, que sentiu dores no músculo da coxa esquerda no fim da atividade realizada na última terça-feira, foi submetido a uma reavaliação médica e também está fora da partida. O peruano já havia sofrido uma lesão muscular na coxa direita, que o tirou da equipe por um longo período.

O meia Douglas - que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante treino em fevereiro deste ano - e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira - com uma lesão no ombro - correram ao redor do gramado do centro de treinamento nesta quarta.

A delegação do Grêmio segue viagem nesta tarde de quarta-feira para o Rio de Janeiro. Depois do confronto desta quinta diante do Flu, o grupo vai direto para Belo Horizonte, onde enfrentará o Cruzeiro, na próxima segunda-feira, no fechamento da oitava rodada do Brasileirão.

Confira a lista dos 23 relacionados do Grêmio para o jogo contra o Fluminense:

Goleiros: Marcelo Grohe, Bruno Grassi e Leo;

Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo, Pedro Geromel, Kannemann e Thyere;

Laterais: Conrado, Bruno Cortez e Edilson;

Volantes: Arthur, Jaílson, Kaio, Maicon, Michel e Ramiro;

Meias: Gastón Fernández e Lincoln;

Atacantes: Everton, Fernandinho, Luan e Pedro Rocha.