Mesmo recuperado, Lucas Lima ainda desfalca o Santos contra o Atlético-PR

O Santos ainda não poderá contar com o retorno do meia Lucas Lima na partida diante do Atlético Paranaense, no próximo domingo, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador deverá estar à disposição da comissão técnica somente na estreia do treinador Levir Culpi, na próxima quarta-feira, no clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro.

De acordo com o departamento médico do clube, Lucas Lima está clinicamente recuperado de um estiramento muscular na coxa direita. Ele apresentou evolução nos dois últimos treinos, nesta quinta e sexta-feira. No entanto, o atleta ainda necessita de um complemento na preparação física antes do retorno, o que inclui um trabalho de prevenção para não voltar a ter problemas na mesma região muscular.

Desta forma, o argentino Emiliano Vecchio, que retornou ao time na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, quarta passada, no Pacaembu por 1 a 0, deverá ser mantido na posição pelo técnico interino, o ex-jogador Elano, para o confronto contra o Atlético-PR.

O meia, que ficou quase nove meses afastado do grupo devido à desavenças com o ex-treinador Dorival Júnior, considera a missão de substituir Lucas Lima dificílima. "Lucas é um jogador hoje insubstituível. Não tem ninguém com as características dele", afirmou Vecchio em entrevista coletiva.

Além do camisa 10, o Santos também não contará, no próximo compromisso, com as presenças do atacante Ricardo Oliveira (dores no tornozelo esquerdo), e do lateral-esquerdo Zeca (lesão na panturrilha).