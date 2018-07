Mesmo recuperado, Marcelo Moreno desfalca Flamengo

RIO - O atacante Marcelo Moreno se recuperou de um estiramento muscular na coxa direita, mas não voltará ao Flamengo diante do Goiás, nesta quarta-feira, às 21h50, no Serra Dourada, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador será poupado pela comissão técnica e, com isso, Hernane segue como titular.

Marcelo Moreno chegou a treinar separado do grupo nesta terça-feira, mas acabou nem viajando com o elenco. A volta dele poderia ser apressada, mas seu substituto, Hernane, está prestigiado depois de fazer dois gols na vitória por 3 a 2 no clássico diante do Fluminense, no último domingo.

Se o ataque não terá mudanças em relação ao clássico, o meio de campo também não e o lateral André Santos seguirá atuando improvisado como meia. "Sou trabalhador do Flamengo. O que o Mano decidir, está decidido. Se ele achar que eu devo voltar para a lateral, vou voltar", declarou.

Com isso, a única mudança na equipe acontecerá na defesa. O zagueiro Marcos González foi convocado para a seleção chilena, que faz amistoso com o Iraque também na quarta, e dará lugar a Chicão, que estreia pelo Flamengo. Assim, a equipe vai a campo com: Felipe; Léo Moura, Chicão, Wallace e João Paulo; Cáceres (Luiz Antonio), Elias, André Santos e Gabriel; Nixon e Hernane.