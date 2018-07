Mesmo recuperado, Van Persie desfalca o United no dérbi de Manchester

Mesmo recuperado e de volta aos treinos durante a semana, não será neste fim de semana que o atacante Van Persie voltará ao Manchester United. O técnico Louis van Gaal disse que não quer apressar o retorno do jogador e, por isso, não contará com ele para o importante clássico diante do Manchester City domingo, no Old Trafford, pelo Campeonato Inglês.

Van Persie não entra em campo desde 21 de fevereiro, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito durante a derrota do Manchester United por 2 a 1 para o Swansea. Na quarta-feira, o holandês voltou a treinar com o elenco, mas Van Gaal avaliou que ainda é muito cedo para escalá-lo.

"Ele está de volta aos treinos, então isso é uma vantagem, mas treinou somente dois dias conosco e, hoje (sexta), se recuperou de vez. Então, eu acho que não é o suficiente para jogar", declarou o treinador em entrevista ao site do clube.

Se Van Persie está fora, o Manchester pode ter dois reforços para o clássico: Smalling e Luke Shaw, ambos recuperados de lesão. A presença de Shaw, no entanto, é menos provável. "Nós temos que esperar e ver sempre. Eu não acho que o Luke Shaw vá jogar, mas eu acredito que o Smalling possa atuar", comentou Van Gaal.