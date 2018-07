Mesmo regularizados, Dória e Centurión ficam fora de clássico

O atacante Ricardo Centurión e o zagueiro Dória estão com a documentação regularizada e teriam condições legais de estrear pelo São Paulo. A dupla, porém, não jogará nesta quarta-feira, às 22 horas, no clássico contra o Santos, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Ambos estão fora da relação de jogadores convocados por Muricy Ramalho para a partida na Vila Belmiro.

Centurión e Dória treinaram pela primeira vez com o grupo na última segunda-feira. Nesta terça-feira, Muricy fechou a primeira parte do treinamento no Centro de Treinamento da Barra Funda para orientar o posicionamento do time.

Recuperado de um hematoma na perna direita, sofrida ainda no Torneio Super Series, no mês de janeiro, em Manaus, o volante Souza deverá voltar ao time como titular. A provável escalação do São Paulo é a seguinte: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Edson Silva (Lucão) e Reinaldo; Denilson, Souza, Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso; Alan Kardec (Pato) e Luis Fabiano.

Veja a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Santos:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis

Laterais: Reinaldo e Bruno

Zagueiros: Rafael Toloi, Edson Silva e Lucão

Volantes: Hudson, Souza, Maicon, Thiago Mendes e Denilson

Meias: Ganso e Michel Bastos

Atacantes: Luis Fabiano, Alan Kardec, Alexandre Pato, Ewandro e Cafu