Mesmo sem avanço estrutural, Flu volta a ser campeão RIO - Dono de campanha incontestável, o Fluminense conquistou seu quarto título brasileiro sem, no entanto, avançar na estruturação do clube e de seu departamento de futebol. Em março do ano passado, quando deixou o time tricolor, o técnico Muricy Ramalho lamentou problemas recorrentes no Fluminense que não condiziam com a condição de campeão nacional. Foi com Muricy que o clube também ganhou outro Brasileiro, o de 2010.