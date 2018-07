Mesmo 'sem avanço' na negociação, Arsène Wenger quer manter Sánchez no Arsenal

O treinador do Arsenal, Arsène Wenger, reafirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, em Londres, o desejo dele na permanência do atacante Alexis Sánchez, que está em seu último ano de contrato com a equipe londrina. No entanto, Wenger revelou que ainda não houve avanços nas tratativas para a renovação do chileno, de 28 anos, que tem despertado o interesse de outros gigantes europeus.

"Até o momento, não (houve novidade sobre a renovação de contrato). Não avançamos nessa frente. No momento, ele é um jogador que está em seu último ano de contrato e se prepara para a temporada. Temos que tomar uma decisão sobre eficiência no campo e interesse financeiro. Na maioria das vezes, se você consegue um bom negócio, é melhor. Mas, neste caso, priorizo o fato que ele será útil no lado esportivo", declarou o treinador.

O técnico francês que comanda o Arsenal também negou comparações entre o caso de Sánchez com a situação do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, que ainda tem mais um ano de contrato com o Chelsea, mas já foi descartado pelo treinador Antonio Conte e não deverá permanecer no clube. "Não vejo comparação alguma, porque queremos que ele (Sánchez) esteja conosco, mas não necessariamente o Chelsea quer isso (Diego no time)", complementou Wenger.

Sánchez marcou 30 gols e deu 17 assistências na temporada passada pelo Arsenal. O atacante também fez parte da seleção chilena vice-campeã da Copa das Confederações deste ano, na Rússia, além de atuar nas conquistas da Copa América, em 2015, e da Copa América Centenário, nos Estados Unidos, em 2016.