Mesmo sem Carille, Corinthians deseja renovar com Emerson Sheik

O contrato do atacante Emerson Sheik encerra no dia 30 de junho com o Corinthians e já existe um acerto verbal para ele continuar no clube, entretanto, o novo acordo ainda não foi firmado. A diretoria garante que tudo será sacramentado em breve e que o atleta permanecerá, pelo menos, até o fim do ano, mesmo tendo a mudança de técnico.

A alteração do comando técnico não deve alterar o que foi acertado com o atacante de 39 anos. O técnico Osmar Loss também aprova a permanência do jogador, assim como queria Fábio Carille, que foi para o Al-Wehda, da Arábia Saudita.

A decisão de manter o jogador partiu da diretoria e da comissão técnica, na qual Loss já fazia parte. Por isso, a intenção em permanecer com o atacante não foi alterada.

Além da questão técnica, outro ponto elogiado pela comissão técnica e diretoria é o fato do jogador ter uma postura de líder perante o grupo e ter uma atenção especial com os atletas mais jovens.