Mesmo sem Cássio, Júlio César é descartado por Tite O Corinthians não terá novamente o goleiro Cássio diante do Atlético Sorocaba, neste domingo, no Pacaembu, pela última rodada do Campeonato Paulista. Mesmo assim, o técnico Tite optou por deixar o reserva Júlio César, que atuou como titular diante do San José, na última rodada da fase de grupos da Libertadores, fora da lista de relacionados.