Mesmo sem contato, torcida não abandona a seleção

Nem o frio e a recorrente chuva nos últimos dias foi capaz de afastar os torcedores das áreas externas do CT do Caju, que fica na região metropolitana de Curitiba, bem afastado do centro da cidade. Neste domingo, durante todo o dia, também foi assim, com uma média de 100 pessoas circulando pelos dois portões de acesso ao local. Enquanto isso, crianças subiam nos muros que cercam o complexo do Atlético-PR para tentar ver alguma coisa, mesmo que seja de longe.

A presença da seleção mexeu com a rotina da pacata região onde fica localizado o CT do Caju. Além do movimento constante de torcedores, o local foi invadido por jornalistas. E os comerciantes também aproveitaram para faturar, com a venda de diversos produtos, como bandeiras e buzinas. O público local, no entanto, não esconde a frustração pela falta de contato com os jogadores. Mas a esperança continua até quarta-feira, quando a delegação embarca para a África do Sul.