Mesmo sem contrato, Wesley já treina no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras ainda não pagou o Werder Bremen e, por isso, ainda não regularizou a situação de Wesley. Mas o volante já treina com o elenco do clube alviverde. Nesta sexta-feira, ele se juntou ao restante do grupo palmeirense em trabalho físico na academia do centro de treinamento do clube.

Para Bruno, não há mais como Wesley não defender o Palmeiras. "Ele já está treinando, não tem mais como", disse o goleiro, que elogiou o reforço. "Ele conhece bastante gente do grupo, a qualidade dele é indiscutível, então tenho certeza que ele vai se encaixar no grupo."

Como o prazo de inscrições do Campeonato Paulista se encerra na próxima segunda-feira, o Palmeiras corre contra o tempo para poder ter Wesley no estadual. Caso não consiga, só poderá escalar o seu mais caro reforço da temporada na Copa do Brasil, no Brasileirão e na Copa Sul-Americana.