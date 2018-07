Mesmo sem Cristiano Ronaldo, Portugal derrota Itália

Na despedida da temporada europeia, Itália e Portugal entraram em campo nesta terça-feira para uma partida amistosa em Genebra, na Suíça. Até para evitar o desgaste no último jogo antes das férias, as duas equipes entraram bastante desfiguradas, poupando algumas de suas principais peças. E mesmo sem Cristiano Ronaldo, os portugueses levaram a melhor e venceram por 1 a 0.

A Itália vinha de um empate nas Eliminatórias Europeias diante da Croácia na sexta-feira, enquanto Portugal havia vencido a Armênia no sábado. Mais embalados, os portugueses contaram com o belo gol de Eder, no início do segundo tempo, para saírem com a vitória.

Mas a partida foi bastante fraca, sem grandes emoções de ambos os lados. Somente aos seis minutos da etapa final, quando Eliseu fez linda jogada pela esquerda, as coisas mudaram. O jogador, então, tocou para Quaresma, que cruzou de três dedos nos pés de Eder. O atacante mergulhou para tocar para a rede.

Atrás no placar, os italianos foram para cima e tiveram bons momentos com Darmian, Gabbiadini e Matri, mas os três falharam na finalização. Mesmo diante de um jogo fraco, os torcedores suíços esqueceram a frieza costumeira e invadiram o campo após o apito final para tentar qualquer tipo de contato com os jogadores.

OUTROS RESULTADOS

Quem também se despediu da temporada europeia nesta terça foi a Polônia e a Grécia. Também em partida amistosa, os países ficaram no empate por 0 a 0. Em outros jogos do dia, a Jordânia bateu Trinidad e Tobago por 3 a 0, enquanto a África do Sul fez 2 a 1 em Angola.